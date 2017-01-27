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Нелегітимний депутат Держдуми РФ зробив одну з найскандальніших заяв у Кремлі

Нелегітимний депутат Держдуми РФ зробив одну з найскандальніших заяв у Кремлі
Москва має повернути собі території «російської держави» та встановити контроль над «старим» кордоном, який буде включати в себе території України та Казахстану. Про це заявив так званий депутат Держдуми РФ від окупованого Криму Шперов Павло під час засідання круглого столу нижчої палати російського парламенту з питань проблем російських співвітчизників, повідомляє «УНІАН», передає replyua.net.

«Ми живемо у найвеличнішій державі, і тому маємо захищати інтереси наших громадян всілякими можливими способами по всьому світові. А способів у нас достатньо! Потрібно вести активну пропаганду. Не все втрачено в країнах так званого ближнього зарубіжжя», - заявив він. За словами несправжнього депутата, «якщо ми називаємо власних громадян в Казахстані діаспорою, то це фактично наші землі, які тимчасово знаходяться під контролем іншої держави. Кордони не вічні. І ми повернемося до справжніх меж російської держави».

Крім того нелегітимний наголосив, що називати діаспорою своїх співвітчизників у країнах, які межують з Росією неправильно та образливо, оскільки таким чином їх прирівнюють з росіянами, які проживають, наприклад, в Австралії. На його думку, таким чином «їх відрізають від РФ». Як відомо, на сьогоднішній день в Росії проживає декілька мільйонів китайців.
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