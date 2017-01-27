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Держдума РФ скасувала покарання за домашнє насилля

Держдума РФ скасувала покарання за домашнє насилля
Депутати російської Держдуми під час сьогоднішнього засідання прийняли постанову, якою скасовується кримінальна відповідальність за скоєне в домашніх умовах насилля, повідомляє replyua.net з посиланням на ЗМІ РФ. Як відомо, підтримали таку пропозицію 380 російських парламентарів, і лише троє були проти. Зазначається, що критикували цей проект закону дві політичні сили – КПРФ та ЛДПР.

У процесі дискусій представник провладної партії «Єдина Росія» Андрій Ісаєв зазначив, що в Росії передбачається покарання у зв’язку обставинами, які жодним чином не пов’язані з правопорушенням.

«Якщо, скажімо, мати-одиначака, дасть своєму синові ляпаса, її відразу ж визнають злочинницею, а сторонній чоловік буде покараний адмінпорушенням», - сказав Ісаєв. Він також додав, що в європейських країнах через встановлену відповідальність за побої в сім’ях з’явилися такі собі «павліки морозови». У більшій частині родин, за умови скоєння злочинів одним з батьків, суди приймають рішення про позбавлення прав батьків після отримання відповідних заяв дітей. Положення ж нового закону передбачають покарання за насилля у сім’ях винятково адміністративними заходами, тобто, встановленням штрафів.
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