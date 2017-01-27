Вчені оголосили страшний діагноз для більшості росіян

За інформацією російського видання «Вести», вчені дійшли висновку, що схильність російських громадян до ожиріння на генетичному рівні складає 82%, про що повідомляє replyua.net. При цьому зазначається, що ген, який несе відповідальність за акумуляцію жиру, був виявлений у 59% чоловіків та 41% жінок. Результати дослідження медиків з центру Genotek свідчать про те, що більша частина жителів РФ мають FTO. Мова йде про ген, який сприяє надлишковій вазі. Зокрема, такий результат показало дослідження, в якому взяли участь дві тисячі добровольців вікової категорії 20 – 45 років.
Вчені заявили, що видозміни такого гену були знайдені у 59% чоловіків та 41% представниць прекрасної статі. В людей з подібною генетикою є більша схильність до швидкого набору ваги та ожиріння, а ще вони можуть захворіти на діабет другого типу. За таких умов ризик ожиріння зростає майже вдвічі.
Не секрет, що для організму ожиріння – це серйозна загроза, яка нерідко стає причиною виникнення складних захворювань серцево-судинної системи, онкології та проблем з ендокринною системою. Згідно останнім даним, 60% жінок та половина чоловіків мають діагноз ожиріння.