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Вчені оголосили страшний діагноз для більшості росіян

Вчені оголосили страшний діагноз для більшості росіян
За інформацією російського видання «Вести», вчені дійшли висновку, що схильність російських громадян до ожиріння на генетичному рівні складає 82%, про що повідомляє replyua.net. При цьому зазначається, що ген, який несе відповідальність за акумуляцію жиру, був виявлений у 59% чоловіків та 41% жінок. Результати дослідження медиків з центру Genotek свідчать про те, що більша частина жителів РФ мають FTO. Мова йде про ген, який сприяє надлишковій вазі. Зокрема, такий результат показало дослідження, в якому взяли участь дві тисячі добровольців вікової категорії 20 – 45 років.

Вчені заявили, що видозміни такого гену були знайдені у 59% чоловіків та 41% представниць прекрасної статі. В людей з подібною генетикою є більша схильність до швидкого набору ваги та ожиріння, а ще вони можуть захворіти на діабет другого типу. За таких умов ризик ожиріння зростає майже вдвічі.

Не секрет, що для організму ожиріння – це серйозна загроза, яка нерідко стає причиною виникнення складних захворювань серцево-судинної системи, онкології та проблем з ендокринною системою. Згідно останнім даним, 60% жінок та половина чоловіків мають діагноз ожиріння.
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