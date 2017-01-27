Трамп таки має намір налагодити відносини з Росією

Очільник Білого дому Дональд Трамп дав інтерв’ю каналу Fox News, під час якого поділився своїми планами налагодити стосунки з Кремлем, оскільки це сприятиме ефективній боротьбі з терористами «Ісламської держави», повідомляє replyua.net. Водночас Трамп наголосив, що прагне нормальних відносин не лише з РФ, а з іншими державами. «Є ризик, що наші спроби не будуть успішними, проте спробувати все ж варто. Якщо нам вдасться налагодити відносини з Росією, це буде чудово», - сказав новий лідер США, підкресливши, що співпраця обох країн позитивно вплине як на Сполучені Штати, так і на Росію.
Нещодавно прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не вважають за можливе подолання однією взятою країною тероризму в Сирії, тому там чекають на початок контактів з новою адміністрацією Білого дому для вироблення спільного плану боротьби.
«Президент Володимир Путін стверджував, що співпраця для подолання тероризму не має альтернативи. Без всяких сумнівів, тероризм та ісламський фундаменталізм є ризикованими як для нашої країни, так і для всього світу зокрема», - наголосив чиновник Кремля. Разом з цим він додав, що керівники обох країн ще не виносили це питання на обговорення.