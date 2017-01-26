В Российском МИДе не скрывают, что «новая конституция Сирии» пишется в Кремле

Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала журналистам появившийся в соцсетях документ, который пользователи интернет называют новой Конституцией Сирии, которая была написана в Москве. По словам Захаровой, Россия, как главный миротворец событий в Сирии, хочет закончить свою миссию и предложить сирийцам главный документ их страны. Новая редакция главного закона Сирии должна стать «отправной точкой», а выбор сделают уже сами сирийцы, подчеркнула Захарова.
Также она опровергла слухи о том, что на самом деле Россия предоставила поэтапный план действий с четкими указаниями для Сирии, а не демократическую Конституцию. «Кремль полностью поддерживает мирное урегулирование конфликта в Сирии, поэтому и присоединился к составлению документа, который станет компромиссом между властями и оппозицией Сирии», – отметила Мария Захарова.
В российском МИДе сообщили, что хотели бы видеть Сирию, как единую, целостную страну с демократическими принципами и правами равными для всех граждан. По поводу появления документа с соцсетях, Мария Захарова отметила, что нужно же что-то обсуждать.