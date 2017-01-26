Протести в Україні дуже налякали Путіна – Невзоров

Протести в українських містах, які проходили під час Революції Гідності, дуже злякали російського президента Володимира Путіна. Як повідомляє replyua.net, така точка зору в інтерв’ю журналістам «Ехо Москви» була висловлена російським журналістом Олександром Невзоровим.
«З незрозумілих причин у Кремлі дуже злякалися Майдану. Хотів би зазначити по секрету, що Москві було абсолютно байдуже за кого, оскільки російська влада ніяких ілюзій щодо Януковича не мала, усвідомлюючи його примітивність, безглуздість та нездатність дати раду найбільшим викликам», - сказав Невзоров, додавши, що Майдан міг «підкупити картинкою з міфічними образами, котрі вимальовувалися з цих замерзлих хлопчаків, котрі мали щити з дерева та облуплені каски».
Невзоров додав, що це справило наскільки образливе враження, що Кремль значною мірою цього злякався. Саме тому Путін і дав наказ про початок атаки на Майдан, хоча, з іншого боку, продовжив експерт, для нього було б краще просто поголися з вимогами учасників протесту. В такому разі це дало б можливість уникнути війни на Донбасі, та й взагалі, все було б інакше, зробив висновок журналіст. Крім того, не виключено, що Кремлю вдалося б домовитися з Києвом відносно Криму.