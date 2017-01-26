Волонтер: Россия может пойти в открытое наступление

Если бойцы украинской армия бросят все силы и пойдут в наступление на Донбасс, Россия может открыто напасть на Украину. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал волонтер Виталий Дейнега в интервью Online.ua. По словам основателя фонда «Повернись живим», ему хочет верить в то, что украинская армия пойдет в наступление.
«Просто нашим бойцам необходимо тщательно подготовиться. Иначе на фига мы все это затевали?», заявил Дейнега. По его мнению, Россия не сильно обрадуется такому шагу, но этот день, в любом случае, когда-нибудь наступит. «К тому моменту Россия может ослабнуть, и это не даст ей напасть на Украину. Кроме того, противник будет знать, что Украина готовится к серьезному шагу, и, естественно, он захочет остановить нашу армию на самой ранней стадии. Речь идет о взрывной ситуации. У ее развития может быть сразу несколько сценариев», считает волонтер.
Дейнега подчеркнул, что Украине нужно готовиться к полномасштабной войне, и, если у украинской стороны будет мощное ПВО, у России пропадет мотивация направлять свои самолеты и рисковать жизнями военных.