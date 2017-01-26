валюта
СпецтемаГлаварь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Волонтер: Россия может пойти в открытое наступление

Волонтер: Россия может пойти в открытое наступление
Если бойцы украинской армия бросят все силы и пойдут в наступление на Донбасс, Россия может открыто напасть на Украину. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал волонтер Виталий Дейнега в интервью Online.ua. По словам основателя фонда «Повернись живим», ему хочет верить в то, что украинская армия пойдет в наступление.

«Просто нашим бойцам необходимо тщательно подготовиться. Иначе на фига мы все это затевали?», заявил Дейнега. По его мнению, Россия не сильно обрадуется такому шагу, но этот день, в любом случае, когда-нибудь наступит. «К тому моменту Россия может ослабнуть, и это не даст ей напасть на Украину. Кроме того, противник будет знать, что Украина готовится к серьезному шагу, и, естественно, он захочет остановить нашу армию на самой ранней стадии. Речь идет о взрывной ситуации. У ее развития может быть сразу несколько сценариев», считает волонтер.

Дейнега подчеркнул, что Украине нужно готовиться к полномасштабной войне, и, если у украинской стороны будет мощное ПВО, у России пропадет мотивация направлять свои самолеты и рисковать жизнями военных.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною
Важное за сутки
25 янв 2017
8970

У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною

Російська Федерація прийняла рішення підсилити свої війська у Південному воєнному окрузі у зв’язку із ситуацією, яка складається на території українського Донбасу. Про це заявив міністр оборони Росії

Последние новости

26 января зафиксирован новый рост цен на нефть

Сазонов: свободный рынок земли – единственный способ побороть земельные махинации

Київ продовжує активно торгувати з окупантами - Парасюк

Чрезвычайная ситуация на реке Днепр

Трамп зрадить Балтію, Молдову та Україну – Financial Times

Залог за скандальную Заверуху внес сторонник Януковича-младшего, – журналист

Фурса: три важных шага в борьбе с коррупцией

КРИМський бандерівець: життя в Криму нагадує пекло

Литвин: рішення про підвищення пенсійного віку від терміновано, але не знято з порядку денного

Составлен рейтинг лучших отелей в мире

Серйозний конфлікт не за горами: у Польщі виступили з гучною заявою щодо України

Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной

Войцех Бальчун обещает шокировать Украину и заработать с «Укрзализныцей» 16 млрд гривен прибыли

Диетологи рассказали, каким должен быть рацион у людей старше 30 лет

Волонтер: Россия может пойти в открытое наступление

Політика Трампа може призвести до знищення путінської Росії – експерт

В НАСА заявили об астероиде, пролетевшем мимо Земли

Влада Мексики прокоментувала будівництво Трампом стіни на кордоні

Трамп собирается подписать самый жесткий указ против беженцев

Трамп поділився першими враженнями про життя у Білому домі

 Новости за день