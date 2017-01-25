У МЗС РФ розповіли про спільні риси Трампа і Путіна

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що новий президент США Дональд Трамп – «майстер угоди» і навіть привів порівняння республіканця з керівником Кремля Володимиром Путіним, про що повідомляє replyua.net. За словами Лаврова, російська влада знає про вміння Трампа домовлятися, проте він підкреслив, що і Володимир Путін володіє майстерністю домовленостей і завжди на перше місце ставить російські національні інтереси.
При цьому головний дипломат Росії, оцінюючи перспективи російсько-американських відносин, заявив, що Москва зовсім не плекає ілюзій відносно імовірності нового етапу співпраці під час президентства Трампа. «У нас немає ніяких надмірних очікувань нового перезавантаження Вашингтону з Москвою», - сказав Лавров.
Як уже повідомлялося, екс-очільник ЦРУ та колишній керівник американського оборонного відомства Роберт Гейтс заявив про свою стурбованість намірами Трампа відновити дружні стосунки США з РФ та наголосив на пріоритеті двовекторної політики Білого дому з Кремлем. Гейтс вважає, що Трамп має проводити політику, яка, з одного боку, допоможе у протистоянні з агресією Путіна та не дасть поглибитися деградації двохсторонніх відносин США та РФ.