Волонтер розповів, з якою метою Кремль використовує Савченко

Відомий волонтер Мирослав Гай переконаний що російська влада використовує нардепа Надію Савченко у якості одного з елементів гібридної війни, відвівши їй роль свого рупора. Як повідомляє replyua.net, таку точку зору волонтер озвучив в інтерв’ю журналістам.
За його словами, подібні дії у політичній площині Надії Савченко, вимоги про необхідність досягати домовленості, а також її заяви, повністю відповідають прагненню Москви. Адже у Кремлі дуже хочуть, аби одна сторона здавалася білою та пухнастою. Разом з тим, продовжив Гай, російська вдала хоче, аби війна на Донбасі отримала статус громадянської, до якої військові Путіна не мають ніякого відношення. Це їхня мета, для досягнення якої вони використовують своїх агентів чи контрагентів. Волонтер підкреслив, що в Україні діє дуже потужна п’ята колона, проте є засіб, який здатний її перемогти.
Гай додав, що якщо в Україні оголосять перевибори, то необхідно висувати кандидатами на високі владні посади таких політиків, у яких чітка про європейська політика і проамериканська позиція. «Ми всі бачимо, що всі, хто висловлює про кремлівські заяви, можуть носити вишукані заяви та носити великі українські стяги. Така тенденція, вона для нас є новою, коли росіянам хочеться запросити в Україну своїх агентів під видом «патріотів», - заявив волонтер.