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Мединский: решение суда по скифскому золоту – вне юридической плоскости

Мединский: решение суда по скифскому золоту – вне юридической плоскости
Владимир Мединский, министр культуры России, заявил о том, что решение суда Амстердама по скифским сокровищам – это дело «вне юридической плоскости».

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, министр также подчеркнул, что решение суда отбрасывает развитие всего общества ко временам, когда музейные ценности переделывали. «Мы возвращаемся во времена походов Наполеона в Египет. Да, примерно в те времена», заявил Мединский. Из-за произошедшего, отмечает министр, он бы вообще соблюдал осторожность, если бы решил перевести какую-нибудь ценность в Нидерланды. Также он выразил надежду, что решение суда не было окончательным. Напомним, что решение по скифскому золоту суд Амстердама вынес 14 декабря прошлого года, и до последней минуты ни один эксперт не решался предсказывать, как поступят судьи.

Скифское золото «отправилось» в Нидерланды на выставку еще до аннексии Крыма, а потом состоялся референдум, и Нидерланды заявили о том, что «принадлежность» сокровищ должен решать суд. В итоге он вынес решение в пользу Украины.
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