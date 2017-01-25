"Кремль не буде більше таким наївним": Лавров пояснив, що очікує РФ від США



Російська влада вже давно перестала розвивати в собі ілюзії щодо можливості покращення відносин між Сполученими Штатами та РФ під час президентства Дональда Трампа. Про це сьогодні, 25-го січня, заявив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров у інтерв’ю виданню «ТАСС»,



«Все. Вже ніяких наївних очікувань у Кремлі немає. Більше ми не сподіваємося на перезавантаження стосунків з



Також глава зовнішньополітичного відомства РФ додав, що погіршення двосторонніх стосунків між Москвою та Вашингтоном відбулися саме під час керування Америкою Барака Обами. І ця криза може буде ліквідована не за один рік і лише зусиллями обох сторін. «Для того, щоб загладити велику яму в відносинах США та РФ знадобиться багато часу. Однак ми готові пройти цей шлях, щоб забезпечити краще майбутнє наших народів та діяти разом в сфері міжнародної безпеки», - наголосив Лавров.

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Горячая тема: Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России Російська влада вже давно перестала розвивати в собі ілюзії щодо можливості покращення відносин між Сполученими Штатами та РФ під час президентства Дональда Трампа. Про це сьогодні, 25-го січня, заявив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров у інтерв’ю виданню «ТАСС», передає replyua.net «Все. Вже ніяких наївних очікувань у Кремлі немає. Більше ми не сподіваємося на перезавантаження стосунків з США при владі адміністрації Трампа», - заявив він. Крім того Лавров зазначив, що в Москві знають про блискучі вміння Трампа вести ділові переговори та складати контракти, однак «і президент Російської Федерації Володимир Путін також вміє це робити, і нічим не гірше. А що саме головне – на користь всьому російському народові».Також глава зовнішньополітичного відомства РФ додав, що погіршення двосторонніх стосунків між Москвою та Вашингтоном відбулися саме під час керування Америкою Барака Обами. І ця криза може буде ліквідована не за один рік і лише зусиллями обох сторін. «Для того, щоб загладити велику яму в відносинах США та РФ знадобиться багато часу. Однак ми готові пройти цей шлях, щоб забезпечити краще майбутнє наших народів та діяти разом в сфері міжнародної безпеки», - наголосив Лавров.