У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною

Російська Федерація прийняла рішення підсилити своїй війська у Південному воєнному окрузі у зв’язку із ситуацією, яка складається на території українського Донбасу. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в середу, 25-го січня, передає replyua.net.
Варто зазначити, що мова йде про створення на території РФ біля кордону з Україною нової дивізії, яка буде складатися з декількох тисяч військових. Крім того Шойгу встиг помітити, що загальна військово-політична ситуація на Південному Заході залишається вкрай нестабільною. «Найбільшим негативним фактором, який впливає на це, залишається складна ситуація на сході України», - заявив він. За словами російського міністра, саме це і стало головною причиною для збільшення обороноздатності російської армії на західних рубежах.
«У зв’язку з такими умовами потрібно і надалі зміцнювати бойову потужність та вдосконалювати військовий округ. Наразі ми збільшуємо кількість військовослужбовців за контрактом. Крім того ми активно розвиваємо і вдосконалюємо нашу воєнну інфраструктуру, забезпечуємо армію новітніми зразками всілякої зброї», - додав Шойгу. Як повідомлялося раніше, керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляв, що українська армія готова до ймовірних атак з боку РФ.