Российский эксперт назвал условия возращения Кремлем Донбасса в Украину

В своем блоге для «Обозревателя» военный эксперт из России Павел Фельгенгауэр определил условия, при реализации которых оккупированные территории Донбасса вернутся под украинский контроль, о чем сообщает replyua.net. Эксперт считает, что только приход новой власти в Киеве способен привести к началу реинтеграции Донецкой и Луганской областей в Украину.
Среди таких условий, благодаря которым Донбасс опять будет подконтрольным центральной украинской власти, Фельгенгауэр назвал признание Киевом законности российской аннексии Крыма, решение украинских руководителей разорвать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Также, продолжил эксперт, Кремль заинтересован в том, чтобы украинская власть подтвердила свой нейтральный статус и восстановила с Москвой тесные отношения.
Но даже если предположить, что Донбасс реигнтегрируется в Украину, кураторство Кремля над этой территорией все равно будет продолжаться, считает Фельгенгауэр. По его словам, главу МВД Украины Арсена Авакова туда не согласятся пускать ни при каких обстоятельствах. Радикальные перемены на Донбассе возможны только тогда, когда поменяется власть в Украине или в России, либо в обеих странах.