Депутат Госдумы РФ увидел в китайских ракетах, направленных в сторону России, хороший знак

Возглавляющий комитет Госдумы по правовому обеспечению организации ОПК Владимир Гутенев считает, что паника некоторых экспертов по поводу размещения КНР межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией преждевременна и неоправданна, поскольку такой шаг Пекина говорит о огромнейшем доверии между двумя странами.
Ранее ряд рейтинговых СМИ сообщили о том, что в китайской провинции Хэйлунцзян появились ракеты, дальность стрельбы которых позволит без затруднений достичь не только Москвы, но и Нью-Йорка. Также журналисты подчеркивают тот факт, что Россия фактически оказалась разоруженной перед КНР, поскольку все время укрепляла свои границы со странами-союзниками НАТО.
По мнению Гутенева, репортеры и эксперты сгущивают краски, ведь размещение китайского мощного оружия на границе с Россией свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин был прав, когда заявил о углублении сотрудничества РФ с КНР в оборонной сфере. «Ракеты, на самом деле, установлены так, чтобы с легкостью ликвидировать любую цель со стороны США», – резюмировал депутат.