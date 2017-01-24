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Ведучий КВК Олександр Масляков отримав звання народного артиста Чечні

Ведучий КВК Олександр Масляков отримав звання народного артиста Чечні
Сьогодні Рамзан Кадиров, який очолює Чеченську республіку, присвоїв звання народного артиста Чечні відомому російському телеведучому Олександру Маслякову звання народного артиста Чечні, повідомляє replyua.net з посиланням на інформацію, розмішену на сайті республіки. Відповідне звання незмінний ведучий КВК отримав за сприяння розвитку культурних зв’язків між обома народами.

За даними сайту республіки, відповідний указ чеченський лідер підписав ще 18 січня поточного року, відзначивши, таким чином, вагомий вклад за розвиток естрадної творчості та міжкультурних зв’язків між представниками РФ та Чечні, а також за діяльність, яка отримала велику популярність.

Раніше Кадиров на власній сторінці в одній із соціальних мереж залишив коментар зі схвальним відгуком пародії актора Михайла Галустяна. Як відомо, той пародіював керівника Чечні під час ювілейних урочистостей КВК за участю його ведучого Олександра Маслякова. Тоді Кадиров зазначив, що Масляков надіслав йому відповідне запрошення і мав намір бути присутнім на концерті, проте надмірна зайнятість не дозволила йому відвідати цей захід. Крім того, керівник Чечні повідомив, що разом з Галустяном вони встигли провести репетицію виступу.
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