Жириновский предложил переселять пенсионеров на Крайний Север

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Одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский «блеснул» новой идей относительно плотного заселения тех регионов Российской Федерации, которые слабо заселены. В общении с журналистами политик акцентировал внимание на том, что в некоторых городах скоро можно буде вообще не найти людей, так как все население пытается выехать поближе к столице РФ, тем самым оставляя такие города, как Магадан и Мурманск мало заселенными.Выбор Владимира Жириновского не зря пал на российских пенсионеров, политик считает, что активную часть жизни они уже прожили и миловаться красотами окружающей среды российским старикам уже не обязательно. «Все, что нужно пожилому человеку – это комфортная теплая квартира и магазины, чтобы купить себе все необходимое. Все это государство предоставит и пусть себе доживают свои года», – отметил Жириновский.Отметим, что в российское правительство разработало специальную программу, согласно которой всем желающим бесплатно будет выделяться земля под строительство на Дальнем Востоке. С учетом того, что в России происходит старение населения, предлагается создать отдельные города для пенсионеров с повышенными социальными удобствами и услугами.