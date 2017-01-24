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Жириновский предложил переселять пенсионеров на Крайний Север

Жириновский предложил переселять пенсионеров на Крайний Север
Одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский «блеснул» новой идей относительно плотного заселения тех регионов Российской Федерации, которые слабо заселены. В общении с журналистами политик акцентировал внимание на том, что в некоторых городах скоро можно буде вообще не найти людей, так как все население пытается выехать поближе к столице РФ, тем самым оставляя такие города, как Магадан и Мурманск мало заселенными.

Выбор Владимира Жириновского не зря пал на российских пенсионеров, политик считает, что активную часть жизни они уже прожили и миловаться красотами окружающей среды российским старикам уже не обязательно. «Все, что нужно пожилому человеку – это комфортная теплая квартира и магазины, чтобы купить себе все необходимое. Все это государство предоставит и пусть себе доживают свои года», – отметил Жириновский.

Отметим, что в российское правительство разработало специальную программу, согласно которой всем желающим бесплатно будет выделяться земля под строительство на Дальнем Востоке. С учетом того, что в России происходит старение населения, предлагается создать отдельные города для пенсионеров с повышенными социальными удобствами и услугами.
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