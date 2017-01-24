Россияне разрабатывают летающий автомобиль

Сотрудники российского Фонда перспективных исследований заявили о том, что в ближайшее время создадут летающий автомобиль, который сможет взлетать практически в вертикальном положении, а также сможет садиться на пересеченной местности. Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление прозвучало от Яна Чибисова, ведущего консультанта направления физико-технологических исследований.
«Нам уже нужно летающее авто, которое будет доступно по цене, и у которого будут простые системы управления. Мы говорим о полноценном летальном аппарате, с пилотируемой и транспортной доступностью авто. Между водителем и пилотом сейчас существует огромная разница, но мы постараемся ее стереть», заявил Чибисов. Также специалист подчеркнул, что сначала летающий аппарат будет предназначен только для перевозки пассажиров, а также грузов весом от ста до тысячи килограммов. Летающее авто беспилотником стать не сможет, но у него будет автоматическая система управления.
Помимо этого, авто будет располагать дополнительными функциями – возможность посадки на сложной местности, вертикальный взлет. Инженерные предложения будут рассматривать до конца апреля текущего года, и, если авто удастся создать, сначала его будут использовать только для спасательных операций.