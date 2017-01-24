Эксперт: скоро Россия реализует свой план по Сирии

В прошлом году Россия приблизилась к реализации плана по Сирии, и она надеется на то, что выйдет победителем в сирийской войне. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных исследований.
«Россия хочет достичь такого соглашения, при котором она бы вышла победителем в сирийском конфликте. Россияне хотят уже прекратить участие в конфликте в этом регионе, однако при этом они намереваются усилить позиции на Ближнем Востоке и стать самым активным игроком на мировой арене. Время покажет, удастся ли Кремлю реализовать этот план, однако приходится признать, что за минувший год Россия приблизилась к его реализации», заявил Семиволос. По его словам, одной из приоритетных задач Москвы является навязывание Соединенным Штатам собственных алгоритмов решения сирийской проблемы.
Семиволос подчеркнул, что такая цель пока не реализована, и у России это плохо получается – США отказываются принимать участие в переговорах, однако это может быть и тактическим шагом с их стороны. «Вероятнее всего, Вашингтон просто выжидает», отмечает международник.