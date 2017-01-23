Манн: Россия укрепляет свое положение в Сирии

Соломон Манн пишет, что Россия стремиться укрепиться в Сирии, пока в США осуществляется смена власти вследствие избрания нового президента США. Как сообщалось ранее, Дональд Трамп уволил всех иностранных послов США в первые часы после своей инаугурации, однако пока никого не назначил на их место, - передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке политический обозреватель сообщает: «Россия укрепляет свое положение в Сирии расширив территорию базы Тартус и присоединив к ней большой загородный район, который видимо будет использован для строительства заводов». Он добавляет: «Также в этом регионе будут находиться аккумулятрные мастерские для подлодок и прочие подсобные производства, склады и жилой фонд, ибо в Тартусе уже находится более 2000 работников базы и неизвестное количество военных».
Также Манн добавляет: «Договор увеличил одновременное присутствие военных судов в порту с 7 до 11 и расширил базу сроком на 49 лет. Таким образом, Асад, христиане и алавиты западной Сирии раскрыли над собой российский зонтик, закрыв вопрос об угрозе своему существованию».