Российский спортсмен раскрыл правду о системе допинга в РФ

В беседе с журналистами немецкого телеканала ARD российский бегун Андрей Дмитриев заявил, что спортсмены его страны в подавляющем большинстве прибегают к употреблению запрещенных препаратов, передает replyua.net. Он отметил, что со стороны так называемых «чистых» спортсменов не совершается никакой попытки поменять ситуацию, а вся надежда возлагается на главу Кремля Владимира Путина.
«Будет намного лучше, если бег будет более медленным, но совесть спортсмена будет чистой, чем он будет показывать рекорды. В РФ, вполне вероятно, допинги употребляют в пределах 70 – 80% всех спортсменов, все остальные являются чистыми. Я думаю, что чистые спортсмены в нашей сборной еще остались, однако в таких непростых вопросах они предпочитают хранить молчание. В России нет традиции говорить обо всем, так как никто не уверен, что что-то поменяется. Все ждут, что придет президент, и вот тогда произойдут изменения», - рассказал Дмитриев.
Спортсмен также рассказал о существующей в России настоящей допинговой мафии. Это означает, что в случае появления какой-либо преграды, она тут же убирается, и для этого используются исключительно незаконные способы, причем в кратчайшее время, рассказал Андрей Дмитриев.