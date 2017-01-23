В Кремле рассматривают два сценария «возвращения» Украине Донбасса на своих условиях

Кремль начал работу над двумя вариантами возвращения Киеву оккупированных территорий Донбасса, при этом планируя заставить Украину выполнять свои условия. Как передает replyua.net, такую точку зрения в беседе с журналистами озвучил Георгий Чижов, являющийся экспертом по вопросам региональной и общероссийской политики.
По его утверждению, самое важное задание для украинской власти – не пойти на поводу у лидеров России и западных государств и не создать нелегитимную федерации по примеру Боснии, в которой об части с ненавистью относятся друг к другу и не представляют возможности продвинуться вперед.
«Вполне очевидно, что спустя десять лет возвращение этих территорий будет более сложной задачей, чем нынче. Однако украинская сторона сегодня не должна стать причастной к большой войне и не дать согласия на такие варианты мира, которые для будущего страны будут иметь плачевные последствия», - рассказал Чижов. При этом он уверен, что к урегулированию украинского конфликта могут привлечь американского президента Дональда Трампа. И хотя лидеры Франции и Германии готовы к любому решению, которое поможет прекратить войну на Донбассе, они не смогут полностью игнорировать позицию Украины.