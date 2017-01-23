валюта
СпецтемаМуждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять

У Сенаті схвильовані тим, що Трамп може скасувати антиросійські санкції

У Сенаті схвильовані тим, що Трамп може скасувати антиросійські санкції
Сенат Сполучених Штатів Америки на цьому тижні хоче розглянути проект закону, який має на меті заборонити новому президенту Дональду Трампу особисто скасовувати або послабляти санкції проти Російської Федерації. Про це заявив сенатор, представник Демократичної партії від штату Нью-Йорк Чак Шумер, інформує replyua.net.

У своєму повідомленні він наголосив, що сенатори дуже занепокоєні тим, що новий президента США Дональд Трамп може одноосібно вирішувати питання скасування чи послаблення антиросійських санкцій, при цьому не залучаючи Конгрес. Сенатор Чак Шумер та Бено Кардін ініціюють винесення законопроекту на розгляд щодо заборони Трампу приймати відповідні важливі рішення самому. В той самий час сенатор Шумер зазначив, що таку ініціативу вже підтримали декілька сенаторів-республіканців.

Як повідомлялося раніше, американські ЗМІ з посиланням на різні джерела у американські владі заявляли, що після інавгурації Дональд Трамп почне скасовувати санкції проти Російської Федерації щодо кібератак РФ під час президентських виборів у США в минулому році. При цьому сам Трамп жодного коментаря з цього приводу не надав. Як відомо, за даними ЗМІ, новий лідер США має тісні зв’язки та довготривалу історію співпраці з президентом Росії Володимиром Путіним.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»
Важное за сутки
22 янв 2017
18152

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, остро отреагировал на публикацию во многих украинских СМИ, в только числе и на нашем ресурсе, снимков, сделанных в Вашингтоне в день инаугурации

23 янв 2017
10287

Российские власти резко прокомментировали проект закона об исключительности украинского языка

Появился комментарий официальных российских властей по поводу планов ВР принять закон о привилегиях для украинского языка, передает replyua.net. Так, по мнению главы комитета Госдумы РФ по

22 янв 2017
6251

Муждабаев: вообще, за такое наградной отдел разгоняют, Петр Алексеевич

Айдер Муждабаев прокомментировал на своей странице в Фейсбуке крайне неудобную ситуацию, в которой оказался Президент Украины и представители его Администрации после награждения нескольких граждан

Последние новости

Керувати ПАРЄ знову буде проросійський Аграмунт

Дипломат: головування України в ООН – це перемога українських дипломатів над календарем

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: 4 поранених

Дипломат: Киев должен дать Трампу возможность проявить себя

Лавров досі стурбований деякими заявами Порошенка

Эксперт: открывшиеся факты Луценко могут приблизить Путина к Нюрбергу

Берлускони призвал Запад сделать РФ свои союзником и другом

У Маріуполі поліцейська собака виявила наркотики

Эпидемия трех вирусов способна привести к уничтожению человечества – ученые

Українські землі поступово звільняються: військові взяли стратегічну висоту поблизу Стаханова

"Таких треба просто викидати": Гройсман зробив декілька важливих заяв щодо контролю бізнесу

Дипломат: яка може бути емміграція, після того, що нам вдалося пережити в Україні?

Тимчук: Бойовики будуть захоплювати нові території України

Российский спортсмен раскрыл правду о системе допинга в РФ

В лавах ОРДЛО воює близько 30% громадян України - Тука

В Кремле рассматривают два сценария «возвращения» Украине Донбасса на своих условиях

Кремль все більше відмовляється від бойовиків "ЛНР" та "ДНР" - розвідка

Медведев самый честный российский «правдоруб» – санкции США остаются

Украинский эксперт рассказал о важном шаге по Трампу и России в США

Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"

 Новости за день