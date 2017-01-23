У Сенаті схвильовані тим, що Трамп може скасувати антиросійські санкції

Сенат Сполучених Штатів Америки на цьому тижні хоче розглянути проект закону, який має на меті заборонити новому президенту Дональду Трампу особисто скасовувати або послабляти санкції проти Російської Федерації. Про це заявив сенатор, представник Демократичної партії від штату Нью-Йорк Чак Шумер, інформує replyua.net.
У своєму повідомленні він наголосив, що сенатори дуже занепокоєні тим, що новий президента США Дональд Трамп може одноосібно вирішувати питання скасування чи послаблення антиросійських санкцій, при цьому не залучаючи Конгрес. Сенатор Чак Шумер та Бено Кардін ініціюють винесення законопроекту на розгляд щодо заборони Трампу приймати відповідні важливі рішення самому. В той самий час сенатор Шумер зазначив, що таку ініціативу вже підтримали декілька сенаторів-республіканців.
Як повідомлялося раніше, американські ЗМІ з посиланням на різні джерела у американські владі заявляли, що після інавгурації Дональд Трамп почне скасовувати санкції проти Російської Федерації щодо кібератак РФ під час президентських виборів у США в минулому році. При цьому сам Трамп жодного коментаря з цього приводу не надав. Як відомо, за даними ЗМІ, новий лідер США має тісні зв’язки та довготривалу історію співпраці з президентом Росії Володимиром Путіним.