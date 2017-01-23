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Сазонов: до заселения Сибири и Дальнего Востока китайцами осталось совсем немного

Сазонов: до заселения Сибири и Дальнего Востока китайцами осталось совсем немного
Кирилл Сазонов прокомментировал новые данные социологических исследований, проведенных в Китае в отношении количества населения и рождаемости, а также о том, что это означает для России, - передает replyua.net.

Политический обозреватель на своей странице в Фейсбуке пишет: «В Китае отмечен рекордный рост рождаемости с начала тысячелетия. Такие результаты принесла отмена государственной политики «одна семья - один ребенок» - китайским семьям разрешили иметь не более двух детей. Китайский СМИ сообщает, что за полтора года рождаемость в стране выросла на 1,4 миллиона человек в год. По данным государственного ведомства, контролирующего уровень рождаемости в стране, в прошлом году в «Поднебесной» родились 17,86 миллионов человек, несмотря на то, что общая численность женщин, способных к деторождению, сократилась на пять миллионов.

Блогер пишет: «А я напомню, что спонтанность – это не про китайцев. Их фишка как раз долгосрочное планирование. Судя по демографии, Поднебесная всерьез планирует заселять Сибирь и Дальний Восток».
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