Сазонов: до заселения Сибири и Дальнего Востока китайцами осталось совсем немного

Кирилл Сазонов прокомментировал новые данные социологических исследований, проведенных в Китае в отношении количества населения и рождаемости, а также о том, что это означает для России, - передает replyua.net.
Политический обозреватель на своей странице в Фейсбуке пишет: «В Китае отмечен рекордный рост рождаемости с начала тысячелетия. Такие результаты принесла отмена государственной политики «одна семья - один ребенок» - китайским семьям разрешили иметь не более двух детей. Китайский СМИ сообщает, что за полтора года рождаемость в стране выросла на 1,4 миллиона человек в год. По данным государственного ведомства, контролирующего уровень рождаемости в стране, в прошлом году в «Поднебесной» родились 17,86 миллионов человек, несмотря на то, что общая численность женщин, способных к деторождению, сократилась на пять миллионов.
Блогер пишет: «А я напомню, что спонтанность – это не про китайцев. Их фишка как раз долгосрочное планирование. Судя по демографии, Поднебесная всерьез планирует заселять Сибирь и Дальний Восток».