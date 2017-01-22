«Расстаньтесь с иллюзиями»: в РФ потеряли надежду на отмену санкций

22 января 2017-го года состоялся съезд партии «Единая Россия», где присутствовал и российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая перед членами «Единой России», Медведев призвал «расстаться с иллюзиями» — руководство РФ потеряло надежду на отмену европейских и американских санкций в связи с незаконной аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, передаёт replyua.net.
Как отметил Медведев, российскому руководству не стоит рассчитывать на то, что нынешняя санкционная риторика Запада изменится в скором времени. Медведев открыто признал, что «то, что происходит сейчас, надолго». Кроме того, Дмитрий Медведев также подчеркнул, что России не стоит надеяться на улучшение отношений с США в связи с приходом Трампа ко власти — по мнению главы российского политика, «нечего рассчитывать на чужие выборы».
Напомним, ранее неназванные высокопоставленные источники из России рассказывали журналистам, что в России эйфория в связи с победой Трампа на выборах постепенно сменяется скепсисом: 45-й президент США неожиданно демонстрирует резкие заявления по РФ. В частности, Трамп предлагал облегчить антироссийское санкционное бремя в обмен на уменьшение российского ядерного потенциала, на что отказались соглашаться у Путина.