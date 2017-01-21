Муждабаев: российская пропагандистская машина полна парадоксов

Журналист на своей странице в Фейсбуке пишет о нюансах работы кремлевской пропагандистской машины, с которой ему пришлось столкнуться на своем личном примере, - передает replyua.net.
Айдер Муждабаев пишет: «Атака не меня в социальных сетях продолжается. Я все еще вижу в комментариях к своим постам сообщения: «Айдерка, генетический стукачок (имеется в виду, что крымский татарин – прим.), настучал на телеканал «Дождь». Этот текст (слово в слово) постят у меня в комментах пустопрофильные боты Кремля, оппозицией которому является телеканал «Дождь». Вот такой парадокс».
Журналист добавляет: «Еще в двух словах про «единственного реального лидера российской оппозиции» и его заклятого врага – Кремль. Иногда я пишу здесь, что Крымнебутерброд – расист и ксенофоб, мизантроп и ментальный фюрер, кем он на самом деле является. Что за этим должно было бы последовать? Штатные кремлевские боты с пустыми аккаунтами должны были поддерживать меня всеми круглосуточными бригадами, унижая «врага Кремля». Что происходит на самом деле? Кремлевские боты, все, как один, защищают его одними и теми же комментариями. Жизнь такая сложная штука, прямо не разобраться...»