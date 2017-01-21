Блогер посоветовал евреям уезжать из России

Айдер Муждабаев на своей странице выразил поддержку Виктору Шендеровичу, на которого в Российской Федерации началась настоящая травля – политолог Павел Данилин подал заявление в СК России с требованием проверить книгу писателя-сатирика на наличие экстремизма, - передает replyua.net.
Муждабаев сообщает: «Я уверен, что донос и травля Шендеровича имеет и еще одну, негласную цель. По крайней мере, появившуюся в процессе - антисемитизм. Еврей в России означает «враг», «русофоб». Они это и дальше будут внедрять, и чем хуже в стране – тем больше. Рука поддержки вам, дорогой Виктор Анатольевич. А евреям уже сейчас лучше уезжать, добром не закончится. Впрочем, я бы советовал это всем».
Как сообщалось ранее, непосредственной причиной доноса на российского писателя стала следующая фраза в его книге: «руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой». В ответ на это писать в интервью для канала «Sotnik TV» заявил, что он не ожидал так быстро получить подтверждение своих слов.