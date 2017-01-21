валюта
СпецтемаБлогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Эксперт: весной Путин планирует попрощаться с Медведевым

Эксперт: весной Путин планирует попрощаться с Медведевым
Президент РФ Владимир Путин уже принял взвешенное решение о смене нынешнего состава правительства. Об этом российским СМИ рассказал политолог и доверенное лицо хозяина Кремля Сергей Марков.

По его словам, пока в России и других странах все люди были заняты двумя делами: празднованием рождественских праздников и обсуждением инаугурации Дональда Трампа, Путин принял ряд стратегических важных решений о кардинальной смене экономического курса РФ. Путин хочет перед президентскими выборами показать россиянам, что он готов жертвовать доверенными людьми ради налаживания состояния экономических дел в стране, поэтому в Кабинете министров РФ грядут кардинальные кадровые изменения.

«Путин хочет сменить курс Улюкаева, который базировался на том, чтобы «потерпеть пока станет лучше» на курс Кудрина, который предлагает максимально быстро наладить отношения с Западом, чтобы наконец-то добиться отмены санкция, получить новые технологии и деньги. За счет этого помочь российскому бизнесу, который без помощи Запада пребывает не в лучшем состоянии», – рассказал Сергей Марков. По его словам, возглавит или нет Дмитрий Медведев новое правительство, этот вопрос пока остается открытым, Путин склоняется к тому, чтобы во главе нового Кабмина стоял новый человек, но он еще не принял окончательное решение.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове
Важное за сутки
20 янв 2017
12858

Манн: российские ПВО беспомощны против новых израильских самолетов

Соломон Манн пишет, что военно-воздушные силы Израиля провели в Сирии очередную бомбардировку, в ходе которой был уничтожен склад боеприпасов, которые контролировались российскими военными, -

21 янв 2017
12619

Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО

В интервью журналистам «Обозревателя» Юрий Колесников, являющийся военным экспертом и ветераном АТО, заявил, что подконтрольные Путину войска на оккупированном Донбассе начали очистку лесопосадки для

21 янв 2017
10869

Стало известно имя мирового лидера, с которым Трамп встретится после инаугурации

Первым мировым лидером, с которым новый американский президент может встретиться уже в ближайшие дни, скорее всего, станет Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. Как информирует replyua.net со

Последние новости

Грицак розповів про деталі замаху на життя нардепа в Києві

Отравление детей в Житомире

Графологи сделали интересные выводы о характере Трампа по подписи

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Останні дані щодо ситуації зруйнованого готелю в Італії

Блогер посоветовал евреям уезжать из России

У мережі віднайшли цікаве фото з Савченко

Эксперты гадают, кто закрыл «Рошен» в Липецке: Порошенко или «слепой траст»?

Критик Пуніта очолив Пентагон

Эксперт: весной Путин планирует попрощаться с Медведевым

Эксперт оценил возможность гонки вооружений между США и РФ

В «ДНР» вважають, що загострення на Донбасі пов’язане з візитом Байдена

У Москві пояснили, для чого "Іскандери" в Калінінграді насправді

Україна почала повзучу реінтеграцію в Росію – Сироїд

Марин Ле Пен считает, что после инаугурации Трампа континентальная Европа проснется и развалит ЕС

Стало відоме ім'я вбитого столичного адвоката. Поліції кинуто ще один виклик

Команда Трампа заменила страницы о геях и климате на информацию о Мелании Трамп на сайте Белого дома

Все залежатиме від Трампа: в Кремлі розкритикували Обаму за позицію щодо України

Песков: спешили в Киев, чтобы застолбить позицию абсолютной слепоты

Муженко нагадав про головне досягнення ЗСУ у війні проти російського окупанта

 Новости за день