Эксперт: весной Путин планирует попрощаться с Медведевым

Президент РФ Владимир Путин уже принял взвешенное решение о смене нынешнего состава правительства. Об этом российским СМИ рассказал политолог и доверенное лицо хозяина Кремля Сергей Марков.
По его словам, пока в России и других странах все люди были заняты двумя делами: празднованием рождественских праздников и обсуждением инаугурации Дональда Трампа, Путин принял ряд стратегических важных решений о кардинальной смене экономического курса РФ. Путин хочет перед президентскими выборами показать россиянам, что он готов жертвовать доверенными людьми ради налаживания состояния экономических дел в стране, поэтому в Кабинете министров РФ грядут кардинальные кадровые изменения.
«Путин хочет сменить курс Улюкаева, который базировался на том, чтобы «потерпеть пока станет лучше» на курс Кудрина, который предлагает максимально быстро наладить отношения с Западом, чтобы наконец-то добиться отмены санкция, получить новые технологии и деньги. За счет этого помочь российскому бизнесу, который без помощи Запада пребывает не в лучшем состоянии», – рассказал Сергей Марков. По его словам, возглавит или нет Дмитрий Медведев новое правительство, этот вопрос пока остается открытым, Путин склоняется к тому, чтобы во главе нового Кабмина стоял новый человек, но он еще не принял окончательное решение.