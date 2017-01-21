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Песков: спешили в Киев, чтобы застолбить позицию абсолютной слепоты

Песков: спешили в Киев, чтобы застолбить позицию абсолютной слепоты
Прежняя администрация Белого дома действовала неконструктивно по отношению к проблеме Донбасса, и от нынешней команды Трампа Россия ждет новой позиции, связанной с урегулированием конфликта на востоке Украины. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Дмитрия Пескова в эфире телеканала Россия 1.

Пресс-секретарь российского президента при этом подчеркнул, что вопрос о привлечении администрации США к урегулированию ситуации на Донбассе будет зависеть только от позиции, которую займет команда Трампа. «Вспомните, что прежняя администрация Соединенных Штатов вместо того, чтобы подготовиться к инаугурации Дональда Трампа, срочно отправилась в Украину», подметил пресс-секретарь, имея в виду срочную поездку Джо Байдена в Киев, которая состоялась за 4 дня до инаугурации нового американского президента.

«Очень спешили в Киев, чтобы застолбить позицию абсолютной слепоты по периметру. Концентрируются исключительно на Киеве, на провокациях на границе. Эта позиция неконструктивная», подчеркнул Песков. По его мнению, трудно предугадать, в каком русле будет меняться позиция новой администрации, но это все увидят совсем скоро.
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