Песков: спешили в Киев, чтобы застолбить позицию абсолютной слепоты

Прежняя администрация Белого дома действовала неконструктивно по отношению к проблеме Донбасса, и от нынешней команды Трампа Россия ждет новой позиции, связанной с урегулированием конфликта на востоке Украины. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Дмитрия Пескова в эфире телеканала Россия 1.
Пресс-секретарь российского президента при этом подчеркнул, что вопрос о привлечении администрации США к урегулированию ситуации на Донбассе будет зависеть только от позиции, которую займет команда Трампа. «Вспомните, что прежняя администрация Соединенных Штатов вместо того, чтобы подготовиться к инаугурации Дональда Трампа, срочно отправилась в Украину», подметил пресс-секретарь, имея в виду срочную поездку Джо Байдена в Киев, которая состоялась за 4 дня до инаугурации нового американского президента.
«Очень спешили в Киев, чтобы застолбить позицию абсолютной слепоты по периметру. Концентрируются исключительно на Киеве, на провокациях на границе. Эта позиция неконструктивная», подчеркнул Песков. По его мнению, трудно предугадать, в каком русле будет меняться позиция новой администрации, но это все увидят совсем скоро.