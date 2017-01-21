У Путіна відреагували на слова Трампа щодо скасування санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу

Одночасне скорочення ядерного потенціалу в Сполучених Штатах та Російській Федерації неможлива процедура, оскільки це призведе до порушення ядерного паритету. Про це сьогодні, 21-го січня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Зміна кількості ядерної зброї – це поняття багатогранне і несе у собі дуже велику кількість різноманітних нюансів. Саме по собі воно не може бути непропорційним між різними країнам. Сама формула ядерного озброєння у нас і в Сполучених Штатах зовсім різна. Тому говорити про симетричні та рівноправні скорочення озброєння тут явно недоречно», - вважає він.
За словами Пєскова, така процедура може призвести до порушення найголовнішого нюансу – ядерного паритету. Представник Путіна зауважив, що в майбутньому пов’язувати питання скорочення ядерного арсеналу з скасуванням санкцій навряд буде правильною ідеєю з експертної позиції, а позиція президента РФ з цього приводу визначена і незмінна: «Росія не була ініціатором санкцій, вона і не буде ініціатором їх скасування». Як повідомлялося раніше, новий президент США Дональд Трамп заявляв, що його адміністрація припускає варіант зняття антиросійських санкцій в обмін на скорочення ядерного потенціалу РФ.