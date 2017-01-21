У Кремлі вилили відро критики на адміністрацію Обами

Питання про залучення Сполучених Штатів до врегулювання російської агресії на Донбасі буде напряму залежати від позиції нової Адміністрації президента США. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у суботу, 21-го січня, передає replyua.net.
В той самий час представник Путіна заявив, що позиція колишнього президента Барака Обами та його команди по відношенню до українського питання «була не конструктивною та неоправданою». Крім того Пєсков відповідаючи на питання, чи доцільно долучати президента США Дональда Трампа до проблем України, наголосив: «Це вже буде вирішувати нова американська влада. Ми на це вплинути ніяк не можемо».
«І що цікаво, що старі американці замість того, щоб готуватися до інавгурації свого нового президента вирішили полетіти до Києва», - відзначив він. Під час розмови прес-секретар російського президента порівняв візит екс-віце-президента США Джо Байдена з каретою Попелюшки, яка «скоро має стати гарбузом». «Він прибув до Києва щоб ще раз нагадати українцям про свою позицію щодо ситуації на Донбасі. Америка закривала очі на провокації з боку української армії на Донбасі і сліпо продовжувала спонсорувати Збройні сили України», - вважає Пєсков.