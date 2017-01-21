Президентство Трампа не спасет экономику России – Боровой

В своей статье для «Обозревателя» российский политический деятель Константин Боровой акцентирует внимание на достаточно критической ситуации, сложившейся в России, причем это касается как экономики, так и политики, о чем передает replyua.net.
В частности, политик отмечает быстрое истощение ресурсов, накопленных за последнее время. Предпринимателей, которые могли стать основой возрождения российского государства, испугали и напугали. А мысль о легальной коррупции, которая гарантирует лояльность, из-за истощающихся ресурсов становится гарантией нелояльности после того, как появится первая возможность. То есть, подчеркивает Боровой, РФ можно с уверенностью считать политически отсталой от остальных стран мира.
За Россией, продолжил далее эксперт, уже прочно закрепился статус не Империи зла, а пронизанного насквозь криминалитетом сообщества, несущего опасность цивилизованному сообществу. И если Путин считает, что при Трампе все изменится, то он ошибается. Константин Боровой уверен, что перехитрить республиканца глава Кремля просто не сможет, так как для этого нужно много сделать, а именно: прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине Крым, не участвовать в военных действиях в ближневосточном регионе, покончит с коррупцией так, как это удалось за три года сделать в Грузии. Наконец, пишет Боровой, российская власть должна покончить с пропагандой. В противном случае не поможет и Трамп.