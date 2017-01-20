Заявления Трампа разрушают надежды России – Казарин

В своей статье для издания «Крым.Реалии» журналист Павел Казарин процитировал заявление Дональда Трампа, который допустил снятие с России санкций, если в Кремле дадут согласие на разоружение в ядерной сфере. По мнению Казарина, это является качественной демонстрацией того, как надежды России разрушаются, передает replyua.net.
Журналист отмечает, что СМИ России на протяжение длительного времени пытались активно убедить свою аудиторию в том, что Трамп будет самым лояльным к их стране президентом, и что его победа на выборов станет новым этапом для активного сотрудничества между РФ и Соединенными Штатами Америки. Впрочем, уверен Казарин, эти надежды кремлевских властей на самом деле завышены.
Павел Казарин, описывая политику Кремля, вспомнил об истории про оптику. Москва, глядя в зеркало, не видит там ничего другого, кроме сверзхдержавы. Российские власти в данном отражении видят только империю, которая должна быть во главе мирового президиума и принимать решения вместе со всеми мировыми лидерами, касающиеся судеб других стран в мире. Кроме того, продолжил Казарин, РФ считает, что она равна всем остальным главным державам мира, причем это касается и степени авторитета, так и влияния.