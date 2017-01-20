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У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"
Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник його апарату Олександр Павлов пішов у відставку. Про це у п’ятницю, 20-го січня, повідомляє видання «Відомості», посилаючись на джерело у адміністрації президента РФ, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що Павлов добровільно прийняв рішення залишити керівну посаду, а причиною цьому могла стати публікація резонансного листування. Однак у керівництві президента Росії з питань взаємодії з країнами СНГ, яким також керує Сурков, зазначили, що чиновник прийняв добровільне рішення піти з посади, оскільки він «відпрацював а ній три роки і вже стомився».

Як повідомлялося раніше, у жовтні минулого року українське угрупування хакерів «Кіберхунта» зламала доступ до електронної пошти помічника Суркова та оприлюднило документи, які свідчать про те, що Кремль готував політичні заходи для дестабілізації ситуації в Україні. Тоді угрупування оприлюднило матеріали під назвою «План «Шатун». Також у планах Кремля було забезпечити Закарпаттю статус федерації.
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