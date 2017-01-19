Политик: Трамп может не нравиться многим американцам, но он – законно избранный президент

Дональд Трамп может нравиться одной половине американцев с такой же силой, как его ненавидит вторая половина американцев, однако Трампа избрали на законных основаниях, и у него никогда не будет такой судьбы, как, к примеру, у Виктора Януковича.
Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Леонид Гозман Обозревателю. По словам российского политика, главы общественного движения «Союз правых сил», противостояние в США, которое наблюдается последние несколько месяцев, никогда не выльется в революцию или Майдан, поскольку для этого нет ни одной причины.
«Дело в том, что не только у сторонников Трампа нет никаких сомнений в том, что он законно избранный глава государства. Также думают и те, кто голосовал против него, и даже самые ярые противники нового президента. Он может не нравиться многим американцам, но его выбирали в соответствии с Конституцией, а с ней американцы считаются», подчеркнул политик. По мнению Гозмана, Янукович тоже был законным президентом, однако довел страну до Майдана, но в США такого никогда не случится.