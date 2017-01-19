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Під час пошуку уламків Ту-154 було знайдено американський бомбардувальник

Під час пошуку уламків Ту-154 було знайдено американський бомбардувальник
Під час пошукової операції на місці авіакатастрофи російського урядового літака Ту-154 поблизу Сочі на дні Чорного моря спеціалісти-аквалангісти знайшли рештки американського легкого бомбардувальника Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston часів Другої світової війни. Про це сьогодні, 19-го січня, повідомляє російське видання «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела, передає replyua.net.

За попередньою інформацією, даний літак знаходився на озброєнні 63-го бомбардувального полку. А 15-го листопада 1942 року він зазнав аварії під час зльоту з аеродрому Адлера. «На поверхню було піднято один з двох моторів літака. Завдяки маркуванню вдалося точно визначити його приналежність. Крім того фахівцям вдалося встановити його долю та долю екіпажу», - зазначається у інформаційному листі.

Крім того повідомляється, що Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston належав до сімейства літаків, які в роки Другої світової поставлялися зі Сполучених Штатів до Радянського союзу за програмою «ленд-ліз». Як повідомлялося раніше, російський літак Ту-154, що належав Міністерству оборони РФ, через декілька секунд після зльоту зазнав аварії та впав у води Чорного моря. Наразі ведеться слідство.
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