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В России посмеялись над планами главаря «ДНР» стать частью России

В России посмеялись над планами главаря «ДНР» стать частью России
В интервью «Обозревателю» российский журналист Леонид Раздиховский заявил, что заявление о возможности присоединения «ДНР» к России в следующем году иначе, как «обычную клоунаду» воспринимать нельзя, передает replyua.net.

С точки зрения эксперта, Россия просто не заинтересована в непризнанных республиках. Леонид Раздиховский утверждает, что если бы президент РФ Владимир Путин на самом деле хотел, чтобы «ДНР» или «ЛНР» стали частью его страны, никто бы не спрашивал, что по данному поводу думает Захарченко.

«Мы наблюдаем за разговорами человека, который просто хочет о себе напомнить, так как иных способов это сделать у него нет. Он ведь не имеет возможности рассказать о процветании его «республики», или о каких-то определенных успехах в сфере социального обеспечения, экономики, что в «ДНР» хочет приехать много людей. Так что единственное, что ему остается делать – это выступать с громкими и лишенными всякого смысла выступлениями, которые с радостью подхватывают СМИ в Украине. Все это только способствует увеличению его пиар-капитализации», - заявил Раздиховский. Он добавил, что сейчас Путин пытается добиться отмены санкций ЕС, и присоединение непризнанных республик этому никак не будет способствовать.
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