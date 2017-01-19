Муджабаев: Путин идет по стопам Гитлера, и это его погубит

Журналист Айдер Муджабаев считает, что у агрессивной политики российского лидера Владимира Путина очень много общего с действиями таких исторических личностей, как Адольф Гитлер и Бенито Муссолини, передает replyua.net. По убеждению Муджабаева, глава Кремля хочет, чтобы все мировое сообщество подстраивалось под Россию. Сейчас есть все основания утверждать, что РФ очень близка к периоду, в котором оказалась Германия во времена правления фашистов после начала Второй мировой войны. Тогда все население страны оказалось разделенным на тех, кто соглашался с политикой власти и несогласных, но оказавшихся в местах лишения свободы.
«Если мы возьмем Третий Рейх, то там все полностью скопировано, нет никаких новшеств. В России перестраивают журналистов, создают такую систему, при которой одни вынуждены эмигрировать, а другие становиться коллаборантами», - заявил Муджабаев, сравнивая фашистскую Германию с нынешней Россией.
По убеждению журналиста, Путин не сможет избежать военных действий. «Не имеет никакого значения, будет ли это экономическая война, в которой поражение России просто неизбежно, или война на местном уровне, в которой российская власть понесет утраты», - заявил он.