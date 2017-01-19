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Путин приказал правительству РФ экономить резервы

Путин приказал правительству РФ экономить резервы
В интервью изданию «Прайм» глава финансового ведомства России Антон Силуанов сообщил о распоряжении президента Владимира Путина, согласно которому все дополнительные поступления в бюджет 2017 года из нефтегазовой сферы должны направляться не на рост расходной части, а на минимизацию траты резервных средств, передает replyua.net.

По словам Силуанова, между членами российского правительства было достигнуто соглашение, получившее поддержку президента. Согласно ему до того, как будут приняты изменения в процессе подготовки главного финансового документа, чиновники решили рекомендовать неиспользование дополнительных доходов от добычи нефти, которые в текущем году будут поступать в следствии превышения фактической стоимости нефти показателя 40 долларов за один баррель.

При работе над составлением бюджета РФ на ближайшие три года учитывался показатель цены на «черное золото» в 40 долларов за баррель в ближайшие три года. Впрочем, после того, как страны, добывающие нефть, в последние месяцы 2016 года договорились снизить объем добываемого черного золота, на рынках мира его цена начала расти и превысила показатели, представленные российскими властями.
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