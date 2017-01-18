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Сотник: при виде террористов российские полицейские бегут прочь

Сотник: при виде террористов российские полицейские бегут прочь
Александр Сотник охарактеризовал работу российской полиции, гордиться которой не приходится. На своей странице в Facebook пишет: «По станции метро разгуливают полицейские. Вчетвером. Ходят, покачиваясь, как пингвины, только - с дубинками и наручниками. Производят безопасность», - передает replyua.net.

Журналист сообщает: «Правда, если появится какой-нибудь террорист – этот пингвинарий разбежится на все четыре стороны, в секунду рассосется, и станет совсем опасно. Эти добры молодцы ничего не хотят делать руками. Они хотят ходить по станциям метро. Здесь тепло и уютно. Можно кого-нибудь оприходовать дубьем. Для них – лафа. А я все думаю: «Куда же вы, братцы, денетесь, когда вам сама логика событий пожелает здоровья и хорошего настроения? В бандиты пойдете? Вот таким же пингвиньим шагом?»

Сотник продолжает: «Все эти служащие из охранных предприятий куда пойдут, а? Все эти «Русичи», «Богатыри», «Альфа-Омеги» или как они там еще называются? Я смотрю на этих военизированных товарищей как на закамуфлированную угрозу, которая затаилась в дверном проеме, и трется на вахте, приехав откуда-нибудь из Твери, Смоленска или Тулы потому, что во времена смуты значок «плюс» быстро меняется на «минус». Как там у Булгакова: «Сегодня я лицо неофициальное, а завтра - очень даже официальное...» Только наоборот».
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