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Россия и Турция провели совместную бомбардировку в Сирии

Россия и Турция провели совместную бомбардировку в Сирии
Издание «Independent» сообщает, что Россия и Турция провели сегодня первую совместную бомбардировку в Сирии за пределами Алеппо. Министр обороны РФ подтвердил, что турецкие ВВС присоединились к военной операции России в Сирии, направленной против ИГИЛ - передает replyua.net.

Россия и Турция начали проведение первой совместной операции в Сирии. Сегодня они вместе осуществили бомбардировку позиций ИГИЛ на севере страны, что подтвердило Российское МИД. По словам российского военного командования, эта операция направлена против боевиков группировки Аль-Баб. Авиаудары были нанесены в 40 милях к северо-востоку от Алеппо. В операции принимали участие 9 самолетов российских и восемь самолетов турецких ВВС.

Генерал-лейтенант Сергей Рудской во время выступления на телевидении заявил, что оценка первоначальных результатов показала, что проведенная операция оказалась очень эффективной. Как сообщалось ранее, Россия и Турция также заявили о своем участии в новом раунде переговоров между сирийской оппозицией и правительством Башара Асада, который состоится 23 января в Астане.
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