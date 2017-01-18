У РФ почали сумніватися в якості ракет

Усі блоки третьої ступені ракет-носіїв «Союз» були відкликані з космодрому Байконур для подальшої ретельної перевірки у «Роскосмосі». Про це сьогодні, 18-го січня, повідомляє видання «АН», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, такі заходи здійснюються у зв’язку з аварією космічного корабля МС-04 «Прогрес», який зазнав аварії наприкінці минулого року. За словами керівників «Роскосмосу», єдина причина перевірки заклечається в тому, щоб не допустити подібних аварій в майбутньому. Слідство аварії «Прогресу» прийшло до висновку, що інцидент стався в наслідок несправності у двигунах. Наразі в нових ракетоносіях їх стали заміняти.
Згідно з результатами розслідування, причиною аварії стала несправність третьої ступені, яка почалася відділяти надто рано, що призвело до загорання насосу. Проте в той самий час спеціалісти не відкидають версії того, що дефект був у двигуні, який могли неправильно зібрати ще на заводі. Як повідомлялося раніше, космічний корабель МС-04 «Прогрес», який було запущено 1-го грудня, зазнав аварії прямо у повітрі, після чого він впав у Туві. Даний інцидент викликав резонанс серед ЗМІ, які критикували російське ракетобудівництво, називаючи це «провалом космічної держави».