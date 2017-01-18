Песков: Киев устроил блокаду и сам отказался от Донбасса

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сегодня выступил с заявлением о Донбассе, отметив, что Киев уже давно отказался от этого региона, устроив блокаду, а Россия, напротив, продолжает помогать востоку Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, процитировавшие слова пресс-секретаря.
Также Пескову кажется, что киевские власти продолжают игнорировать социальные обязательства перед гражданами, проживающими в террористических «ЛНР» и «ДНР». «Необходимо, чтобы Украина не отказывалась от этих двух республик. Такая абсолютная блокада двух регионов в плане того, что касается выполнения социальных обязательств, может свидетельствовать лишь о том, что Киев сам отказался от Донбасса», заявил Песков.
Также пресс-секретарь Путина отметил, что Киев прекратил обеспечивать оккупированные территории Донбасса социальными и медицинскими услугами, а также перестал выплачивать пенсии, и такие действия «только отталкивают народ Донбасса от Украины». По мнению пресс-секретаря, именно Россия делает все возможное, чтобы урегулировать внутриукраинский конфликт.