Демонстрация странного юмора: Путин удивил своим познаниями в сфере интимных услуг

Накануне во время брифинга, посвященного теме компромата на Дональда Трампа, якобы собранного российскими спецслужбами, президент РФ отпустил очень странную, хотя и довольно смешную шутку о проститутках, передает replyua.net. Речь Владимира Путина транслировали все центральные телеканалы.
Когда речь зашла о секс-скандале, в котором якобы замешан Дональд Трамп, приезжавший в Россию и пользовавшийся услугами местных проституток, президент РФ заявил, что даже не знает, в каком году Трамп был в РФ и сильно сомневается в том, что американский миллиардер пользовался услугами интимного характера, поскольку много лет он организовывал конкурсы красоты и общался с самыми красивыми женщинами мира. По мнению Путина, у Трампа не было ни одной причины, чтобы общаться с девушками легкого поведения.
«С трудом могу себе представить, как Трамп бежит в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью… хотя, безусловно, они у нас самые лучшие в мире. Однако сомневаюсь, что Дональд Трамп клюнул на это», заявил российский президент.