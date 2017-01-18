Явлинский сделал громкое заявление о Крыме и Украине

Во время предвыборной кампании Григорий Явлинский, один из оппозиционеров России и лидер партии «Яблоко», заявлял о том, что выступает против агрессии РФ в Украине и считает Крым украинской территорией, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. В предвыборной программе Явлинского говорится о том, что необходимо прекратить любые формы вмешательства в дела Украины, а также прекратить разжигание ненависти и войны.
«Необходимо на государственном уровне декларировать приверженность территориальной целостности страны и соблюдение РФ взятых на себя ранее международных обязательств», говорится в программе политика. Впрочем, взгляды на оккупацию Крыма у оппозиционера довольно расплывчатые, поскольку в своей программе он говорил о том, что выполнение всех обязательств в отношении крымского полуострова должно быть связано с уважением интересов и достоинства именно жителей Крыма.
«Выполнение обязательств потребует статуса, времени и специального плана, а также международных конференций и гарантий. Никто не отменит того факта, что Крым является украинской территорией, аннексированной вопреки договору, ратифицированному Россией, и вопреки международному праву», сообщается в документе.