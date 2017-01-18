Кремль решил в 2017 году оккупировать Беларусь

По всему видно, что Кремль решил в 2017 году, под видом совместных учений «Запад – 2017» оккупировать Беларусь, лишив ее формального статуса независимого государства, входящего в союз с путинской Россией. Имперские страсти у Путина не утихают, а разгораются глядя, как Запад тупо сдает перед ним свою позицию за позицией. Беларусь нынче в крайне сложном положении. Всему тому позитивному балансу, который президенту А. Лукашенко и его министру иностранных дел В. Макею, удалось достичь годами упорного налаживания отношения с Западом, может прийти конец. В общем, создается стойкое впечатление, что Путин решил под видом учений «Запад – 2017» оккупировать Белоруссию – он ведь может и не вывести из Беларуси свои войска назад. А российских войск наберется много. Так, из 5265 зафрактованных вагонов на 2017 год для перевозки российских войск и их грузов аж 4126 спланированы на Беларусь. Это в 83 раза больше, чем в 2016 году. Вспомним, что все войны, как правило, начинались под видом учений.
Не исключено, что Путин решил развязать очередной конфликт за Западе, и тем самым проверить реакцию НАТО, но уже в условиях правления нового американского президента Трампа. Также не исключен вариант, что в Кремле даже решили по-тихому отстранить, имеющего свое неудобное мнение относительно всего происходящего, президента Лукашенко и его команду от власти. А взамен продвинуть своего, абсолютно предсказуемого и послушного, а то и «референдум» провести о полном и окончательном вхождении Беларуси в состав России в качестве федерального округа. Подтверждением тому служат слова отставного российского генерала Л. Решетникова о том, что для России Беларусь – видите ли, ее историческая часть, а белорусский язык придуман большевиками в 1926 году в период ошибочной политики «коренизации» национальных языков, которую Сталин в 1933 отменил. Естественно, что президент Лукашенко не мог стерпеть такого плевка от соседнего государства, несмотря на то, что Москва открестилась от слов Решетникова, выдав их за личную точку зрения. В Минске все поняли правильно и поэтому отреагировали через министерство иностранных дел, как это и подобает уважающему себя государству.
К этому следует добавить, что Кремль постоянно жмет на белорусское руководство экономическими рычагами – нефтегазовыми, финансовыми, запретами на белорусские продукты. Напрягает ситуацию и московская православная церковь, как филиал путинской имперской внешней политики. Видимо не случайно, президент Лукашенко стал размышлять о самостоятельности белорусской церкви, дабы иметь своего пробелорусского экзарха. В общем, вот вам и «братские» отношения! А нужен ли Беларуси такой «брат»?! Ситуация усугубляется еще и тем, что взяв под свой полный контроль, под видом учений, Беларусь, Путин, имеющимися там развернутыми силами, может начать наступление на непокорную Украину с севера. Тогда Беларусь невольно станет государством-агрессором, наряду с Россией. Таким образом, Путин может разделить свою вину за агрессию, переложив часть ее на Беларусь. План выдается весьма коварным, и полностью в стиле беспринципного Путина.
Если Европа и США не прореагируют соответственно и не сплотят свои ряды, то они получит реальную войну на своих восточных границах. Ведь, ударить с Беларуси на Прибалтику – это раз плюнуть. Тогда у Путина на тарелочке окажется весь Запад бывшего СССР, кроме Украины. Оккупация Беларуси, если она состоится, будет означать, что в Европе началась активная фаза уже идущей гибридно Третьей мировой войны, в которой Европа и США, в случае промедления, могут потерять все.