В Крыму приглашают на работу жителей оккупированных территорий Донбасса

Нардеп Дмитрий Тымчук, координирующий группу «Информационное сопротивление», на своей странице в соцсети сообщил, что самопровозглашенные власти в аннексированном Крыму создали огромное количество привилегий в процессе трудоустройства гражданам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», передает replyua.net. По словам депутата, для лиц, прибывших на аннексированную территорию, отменены ограничения на 60-дневный период пребывания в Крыму для тех, кто не имеет регистрации, а также отменено обложение налогами их заработной платы.
В то же время, Тымчук сообщил, что в связи с острой нехваткой средств в бюджете с последних чисел декабря прошлого года и по начало текущего года произошло сокращение не менее трех тысяч сотрудников на разных предприятиях. Нардеп подчеркнул, что такая ситуация вызвала огромное возмущение среди местных жителей, что, в свою очередь, крайне негативно влияет на политическую и общественную жизнь в Крыму.
Недавно лидеры самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» посетили аннексированный полуостров, где получили целый ряд указаний о том, какую проводить политику на протяжении ближайшего времени. Такую информацию в интервью СМИ предоставил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.