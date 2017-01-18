Захарова: Сноуден еще два года будет проживать в России

На своей странице в соцсети Мария Захарова, официально представляющая российский МИД, сообщила о продолженном еще на два года вида на жительство в России для бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудаена, передает replyua.net. При этом Захарова назвала смешным факт того, что экс-заместителю руководителю ЦРУ ничего неизвестно о соответствующем решении Кремля.
Таким образом, чиновница российского внешнеполитического ведомства прореагировала на заявление, сделанное бывшим замглавы ЦРУ Майклом Мореллом о «замечательной возможности» сделать подарок будущему президенту США Дональду Трампу перед инаугурацией в качестве выдачи Сноудена.
В настоящее время есть информация о переданным Сноуденом журналистам изданий The Guardian и The Washington Post информации, касающейся слежки сотрудниками американского Агентства нацбезопасности за работой информационных систем многих мировых государств, спровоцировавшей множество скандалов международного уровня. К тому же, на протяжении последних трех лет Сноуден, получив убежище в России, не покидал территорию этой страны. В Соединенных Штатах ему угрожало 30 лет лишение свободы за участие в шпионаже.