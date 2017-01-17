В Ираке обнаружены паспорта боевиков ИГИЛ с российским гражданством (ВИДЕО)

Сайт «15 минут» сообщает, что после захвата иракской армией университета Мосула были обнаружены документы боевиков террористической организации «Исламское государство». Выяснилось, что большинство из них являются гражданами Российской Федерации, - передает replyua.net.
Эта информация стала известна благодаря публикации на странице в Facebook пользователя Mosul Eye, которая позже была подтверждена фото и видео. При обыске в одной из аудиторий университета была обнаружена личная документация боевиков ИГИЛ, в частности – их внутренние и заграничные паспорта. Эти документы принадлежат джихадистам, прибывшим воевать в рядах террористической организации из других стран.
На видео, служащем иллюстрацией к данной новости, отчетливо видно, что в рядах ИГИЛ в битве за Мосул сейчас воюют не только выходцы из Северного Кавказа, в частности Чечни, а и других регионов Российской Федерации, в том числе – Астраханской области, Республики Тувы, даже Москвы. Также следует отметить, что далеко не все из них являются чеченцами по национальности – есть и русские.