В МИД России истерика из-за поданного Украиной иска в суд ООН

В российском МИДе подвергли резкой критике украинскую власть в связи с поданным иском в Международный суд ООН против РФ, передает replyua.net. Как отмечается, Москва обвиняет Киев в якобы нарушении конвенций, которые должны противодействовать финансированию деятельности террористических организаций и преодолению каких-либо форм дискриминации на расовом уровне. В том числе, на портале внешнеполитического ведомства РФ можно найти комментарий о том, что Киев «не располагает доказательствами» и пытается удовлетворить свои «сиюминутные интересы в политике».
«Вполне вероятно, что по отношению к Международной конвенции, предусматривающей ликвидацию расовой дискриминации Украина не стремится на самом деле защищать людей или соблюдать договоренности. Поэтому Россия будет прибегать к использованию всех возможных средств правовой защиты», - сказано в тексте. Более того, в российском МИДе добавили, что больше деталей относительно этой ситуации следует ожидать после того, как завершится процесс ознакомления с процессуальной документацией.
Ранее сообщалось о том, что МИД получил задание от главы украинского государства Петра Порошенко обратиться с иском в Международный суд в Гааге в связи с фактами нарушения Кремлем конвенции ООН.