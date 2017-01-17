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Россия готова говорить с Трампом о ядерном, сверхзвуковом и космическом оружии

Россия готова говорить с Трампом о ядерном, сверхзвуковом и космическом оружии
Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия рассчитывает на проведение переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сразу после инаугурации новоизбранного президента США, и хочет, чтобы на повестку дня были вынесены вопросы вооружений, - передает replyua.net со ссылкой на «Independent».

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что намерен рассмотреть вопрос снятия санкций с России, если Кремль примет решение о сокращении запасов ядерного оружия, а также в случае, если Россия окажется «полезной». Также Трамп отметил, что «ядерные вооружения России необходимо существенно уменьшать. Он добавил: «Россия сейчас находится в очень плохом положении из-за санкций, однако эту ситуацию можно исправить так, что все бы оказались в выигрыше».

Лавров заявил, что Путин намерен обсудить с Трампом вопросы ядерных, сверхзвуковых и космических вооружений. Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия расценивает заявления Трампа о готовности снять санкции как предложение о сотрудничестве, поэтому Кремль готов к переговорам с Соединенными Штатами Америки. Лавров в своем выступлении назвал бывшего спецагента МI6, который якобы написал досье на Трампа, «шарлатаном».
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